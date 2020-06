Aucune nouvelle contamination du Coronavirus pour le septième jour consécutif (Ministère)

mercredi, 10 juin, 2020 à 15:34

A l’instar de nombre de secteurs productifs fortement impactés par la pandémie du Covid-19 au Maroc, le tissu coopératif, qui constitue l’un des piliers de l’économie locale dans plusieurs provinces du Royaume, n’a pas été non plus épargné par les effets négatifs de cette crise et des mesures d’accompagnement de l’instauration de l’état d’urgence sanitaire, ayant conduit à l’arrêt de l’activité économique.