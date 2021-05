Nouvelle journée de mobilisation en Algérie malgré les intimidations

vendredi, 7 mai, 2021 à 17:20

L’accueil du dénommé Brahim Ghali constitue une “sacrée entorse aux us et coutumes diplomatiques” de l’Espagne à l’égard du Maroc, affirme Emmanuel Dupuy, président de l’Institut Prospective et Sécurité en Europe (IPSE), un Think tank spécialisé dans les questions de géopolitique et géostratégie, basé à Paris.