Ouverture à Tunis du Forum économique africain

mardi, 24 avril, 2018 à 17:05

Tunis – Le Forum économique africain a ouvert, mardi à Tunis, ses travaux avec la participation de 38 Etats africains et des personnalités africaines de haut niveau relevant des secteurs public et privé, dont des ministres, conseillers spéciaux auprès de chefs d’Etat et des dirigeants d’institutions financières.