Plaidoyer à Tanger pour la construction d’un Maghreb démocratique et solidaire

samedi, 28 avril, 2018 à 16:44

Tanger – Des experts, des politiciens et des acteurs de la société civile représentant le Maroc, la Tunisie et l’Algérie ont plaidé, samedi à Tanger, pour la construction d’un Maghreb démocratique et solidaire au service de sa population.