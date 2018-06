Plus de 1.910 migrants tunisiens arrivés en Italie entre janvier et avril (OIM)

mardi, 5 juin, 2018 à 9:02

Tunis – Plus de 1.910 migrants tunisiens sont arrivés en Italie, entre le 1er janvier et le 30 avril derniers, dont 39 femmes, 307 mineurs et 293 non accompagnés, indique, lundi, l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM).