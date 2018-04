Président du Haut Conseil d’Etat libyen: La réunion avec M. Aguila Saleh a permis de mettre fin à la phase de division et d’entamer le processus de stabilisation et d’unification

Rabat – Le président du Haut Conseil d’Etat libyen, M. Khaled Al-Machri, a indiqué, jeudi, que la réunion qu’il a eue à Rabat avec le président de la Chambre des Représentants libyen, Aguila Saleh, a permis de “mettre fin à la phase de division et de transition et d’entamer le processus de stabilisation et d’unification des institutions libyennes”.