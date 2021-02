Le président Tebboune annonce la dissolution de l’APN

jeudi, 18 février, 2021 à 23:18

Une convention-cadre pour la création d’un Centre de formation dédié à l’Eco-Construction et le second œuvre traditionnel a été signée, mercredi à Benguérir, entre la Province de Rehamna, l’Office de Formation Professionnelle et de Promotion du Travail (OFPPT) et l’Association “Initiative Féminine de Rhamna” (AIFR), avec comme objectif de préserver la richesse du patrimoine architecturale, et permettre à cette province de se hisser à un niveau d’excellence en matière d’écotourisme et de développement durable.