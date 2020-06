Le Président tunisien en visite officielle en France le 22 juin

mercredi, 17 juin, 2020 à 23:18

L’Inde, la Norvège, l’Irlande et le Mexique ont été élus mercredi en tant que membres non-permanents du Conseil de sécurité de l’ONU à compter du 1 janvier 2021, alors que le Kenya et Djibouti devront se disputer le siège encore vacant au bout d’un second tour de scrutin prévu jeudi au niveau de l’Assemblée générale.