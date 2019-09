Présidentielle : Début du scrutin pour les Tunisiens établis à l’étranger

jeudi, 12 septembre, 2019 à 23:29

Le Prix Mondial d’Architecture et de Design (Prix Versailles), catégorie « Gares et Stations », a été décerné, jeudi soir au siège de l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la science et la culture (Unesco), à Paris, à la nouvelle gare ferroviaire de Kenitra qui a remporté la mention «Extérieur».