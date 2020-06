Prêt de 98 millions de dollars du Fonds Monétaire Arabe à la Tunisie

jeudi, 11 juin, 2020 à 13:31

Tunis – Le Fonds Monétaire Arabe (FMA) a accordé un prêt d’un montant de 98 millions de dollars à la Tunisie pour faire face aux défis actuels et soutenir un programme de réforme du secteur bancaire et financier.

Dans un communiqué, le Fonds a rappelé que l’accord de ce prêt a été signé, fin mai, par le gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie (BCT), Marouane Abassi et le Président du conseil d’Administration et Directeur général du FMA, Abderrahmane Ben Abdella Al Hamidi. Le Fonds a rappelé par ailleurs l’octroi, récemment, à la Tunisie d’un crédit d’un montant de 59 millions de dollars, ajoutant que le retrait a eu lieu, le 3 juin dernier, afin de prêter main forte à la Tunisie en matière de finances et répondre aux besoins urgents.

Le fonds a fait savoir qu’il est en train d’examiner des demandes de financement de plusieurs pays, ajoutant qu’il œuvre à la finalisation des procédures de ces financements, pour les octroyer dans les plus brefs délais.

Parallèlement, le FMA apporte son appui technique et financier aux pays membres pour leur permettre de faire face aux répercussions économiques et financières de la crise de la pandémie Covid-19.