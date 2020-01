Priorités du Gouvernement de Habib Jemli : Une mission difficile non impossible

jeudi, 2 janvier, 2020 à 11:34

Par Mahmoud El Kali.

Tunis – Après de longues et douloureuses contractions, des pressions intenses et un jeu d’influence insoutenable, le chef de gouvernement désigné par le parti Ennahdha (islamiste), Habib Jemli a finalement réussi à former son cabinet en présentant le premier jour du nouvel an sa composition au président Kaïs Saïed.

Ayant fait l’objet d’âpres marchandages de la part de partis politiques comme le mouvement “Echaab” et le courant démocratique qui ont élevé la barre très haute en formulant des exigences impossible à satisfaire, de grandes manipulations et pressions pour l’orienter sur le mauvais sentier, le nouveau locataire de la Kasbah est parvenu au bout de 42 jours de tractations difficiles à franchir cette course d’obstacles.

En annonçant la formation d’un gouvernement de technocrates “indépendant de tous les partis”, dont le choix de ses membres a été dicté essentiellement par deux critères : “la compétence et la probité”, Jemli est parvenu surtout à fausser les calculs de certaines parties qui espéraient son échec, misaient sur un gouvernement du Président ou optaient résolument pour de nouvelles élections anticipées.

Le président du gouvernement désigné a fait la gageure de tenir tête à ceux qui l’ont propulsés, à savoir “Ennahdha” en la mettant dos au mur et acceptant un gouvernement qualifié de réalisation formé de profils qu’on a pris le soin de vérifier qu’ils n’appartiennent pas, du moins publiquement, à aucun parti politique.

Même si le nouvel exécutif n’est pas tout à fait indépendant, compte dans ses rangs de figures dont la compétence et l’expérience sont reconnues et aura la confiance du parlement (pas moins de 120 voix sur les 109 requis), les observateurs se demandent, au regard de la complexité de la situation qui prévaut dans le pays, des grandes pressions qui lui seront exercées et des grandes attentes qui fusent de tous parts, s’il sera en mesure de faire bouger les lignes et de restaurer la confiance perdue des Tunisiens.

Manifestement, il aura à relever au moins quatre défis majeurs se rapportant respectivement à renforcer la stabilité politique du pays et l’assurance de sa sécurité dans un contexte régional tendu, à sauver l’économie d’une crise sans précédent, à réussir à préserver la paix sociale et à gagner la confiance d’une opposition très forte dans le parlement qui risque de tout bloquer et de rendre les priorités sur lesquels le nouveau gouvernement difficilement réalisables.

Concernant le vote par l’Assemblée des Représentants du Peuple (parlement tunisien) en faveur de ce gouvernement de technocrates indépendants, Jemli affiche à la fois confiance et assurance.

Pour lui, ce gouvernement n’aura pas seulement la bénédiction des deux partis d’Ennahdha et de Qalb Tounes uniquement, mais d’un éventail large des familles politiques représentées dans le parlement.

Selon Jemli, cela s’explique par la prise de conscience des partis politiques, y compris ceux qui se sont retirés des concertations sur le gouvernement d’alliance, de l’impératif de considérer les intérêts de la Tunisie dans le contexte difficile actuel au-dessus de toutes les considérations partisanes et de tous les calculs étriqués.