Réouverture des mosquées en Tunisie, le 23 novembre

jeudi, 19 novembre, 2020 à 11:47

Le bureau politique du Parti du progrès et du socialisme (PPS) a renouvelé, lors de sa réunion périodique tenue mardi dernier, son soutien entier à l’intervention légale, légitime et réussie, menée par les Forces Armées Royales (FAR) dans la zone d’El Guerguarat, au Sahara marocain.