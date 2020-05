Réouverture des mosquées en Tunisie à partir du 4 juin (officiel)

jeudi, 21 mai, 2020 à 15:45

Tunis – Les autorités tunisiennes ont annoncé, jeudi, la réouverture des mosquées à compter du 4 juin prochain.

“Nous avons décidé de rouvrir les mosquées le jeudi 4 juin prochain tout en respectant les protocoles sanitaires et les modalités pratiques de réouverture”, a précisé le ministre tunisien des Affaires religieuses, Ahmed Adhoum lors d’une conférence de presse.

Evoquant les dispositions relatives à la deuxième phase du dé-confinement ciblé et aux vacances de l’Aïd el-Fitr, le responsable a ajouté qu’un protocole sanitaire pour la réouverture des mosquées, fermées depuis mi-mars dernier afin de lutter contre la propagation du nouveau coronavirus, a été mis en place, en coordination avec les différentes parties chargées de l’évolution de la situation épidémiologique du Coronavirus.

D’après lui, le protocole, élaboré par le ministère des Affaires religieuses, préconise “une réouverture totale et définitive”, plutôt qu’une “réouverture hâtive” et de “devoir, ensuite, procéder à la fermeture des mosquées et des lieux de culte une nouvelle fois”.

“Il y a plus de 22 mille cadres religieux qui y exercent. Il faudrait penser à préserver leur santé et leur sécurité”, a ajouté le ministre.

Le 13 mars dernier, le chef du gouvernement Elyes Fakhfakh a décidé la suspension des prières collectives y compris la prière du vendredi dans les mosquées dans le but d’éviter la propagation du Covid-19.

En confinement total depuis le 22 mars, la Tunisie a appliqué à partir du 4 mai un dé-confinement progressif qui s’étale sur trois étapes (4/24 mai, 25 mai/4 juin et 5 juin/14 juillet).