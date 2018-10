Retrait de la Tunisie de la liste noire des pays à haut risque de blanchiment des capitaux

jeudi, 25 octobre, 2018 à 20:24

Une convention de partenariat portant sur l’entretien et le nettoyage des palmeraies et la promotion de la création de l’emploi a été signée, jeudi à Erfoud, entre le ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et plusieurs partenaires régionaux et établissements publics.