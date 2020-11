Sahara marocain : L’ambassade palestinienne à Alger dément les propos rapportés par un journal algérien sur la position palestinienne

mardi, 17 novembre, 2020 à 9:27

Alger – L’ambassade de l’Etat de Palestine à Alger a démenti, lundi, les déclarations attribuées par un journal algérien à l’ambassadeur palestinien en Algérie, Amine Makboul à propos de la position de son pays concernant le Sahara marocain.

Dans un communiqué rendu public à Alger, la représentation diplomatique palestinienne a exprimé son étonnement suite à “la publication d’un titre au journal algérien -Al Wassat- attribuant à l’ambassadeur palestinien à Alger des propos dans lesquels il dément les récentes déclarations de l’ambassadeur de Palestine à Rabat” soutenant l’intégrité territoriale du Royaume.

La même source a précisé que l’ambassadeur a exprimé l’espoir de “voir la question du Sahara résolue dans la paix et la sérénité entre les frères”, souhaitant “progrès et prospérité aux peuples algérien et marocain”.

L’ambassadeur palestinien a insisté sur le respect des résolutions des Nations unies visant à trouver une solution politique consensuelle à cette question, a ajouté la même source.

Vendredi dernier, l’ambassade de Palestine à Rabat avait réaffirmé la position constante de l’autorité nationale palestinienne et de l’Organisation de Libération de Palestine qui défend l’unité et la sécurité du Maroc, et soutient son intégrité territoriale et ses efforts dans ce sens et selon les résolutions de la Ligue arabe et de l’ONU.