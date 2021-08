Le SG du Conseil de coopération du Golfe exprime ses regrets face à l’évolution des relations entre le Maroc et l’Algérie

vendredi, 27 août, 2021 à 20:43

Ryad – Le Secrétaire général du Conseil de coopération des États arabes du Golfe, Nayef Falah Mubarak Al-Hajraf, a exprimé son regret face à l’évolution des relations entre le Maroc et l’Algérie suite à la décision unilatérale d’Alger de rompre ses relations diplomatiques avec le Royaume.

Dans un communiqué publié vendredi, le secrétaire général a exprimé son espoir d’un retour à la normale des relations entre les deux pays, appelant “les frères des deux pays au dialogue et à la diplomatie comme moyen pour résoudre les questions litigieuses en vue d’ouvrir une nouvelle page des relations entre les deux pays frères, reflétant les liens qui les unissent et qui bénéficient à leurs peuples, réalisant la sécurité et la stabilité et renforçant l’action arabe commune”.

Mardi dernier, l’Algérie avait annoncé unilatéralement la rupture de ses relations diplomatiques avec le Maroc.