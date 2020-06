La Tunisie entame jeudi la troisième étape de dé-confinement

mercredi, 3 juin, 2020 à 23:30

Tunis-La Tunisie entamera, jeudi, la troisième étape du plan national de confinement ciblé, qui se poursuivra jusqu’au 14 juin 2020.

Cette troisième étape bouclera le processus de confinement décrété en Tunisie depuis le 22 mars dernier pour freiner la propagation du Coronavirus.

Cette semaine marquera, par ailleurs, la réouverture des cafés et restaurants en accueillant leur clientèle, après avoir commencé leurs activités le 26 mai dernier, selon le mode du prêt-à-emporter.

L’administration continuera à travailler selon le régime de la séance unique, moyennant deux périodes décalées, jusqu’au 14 juin et reprendra dans la foulée selon le régime de la double séance.

Le système des autorisations instauré pour régir les déplacements professionnels devra être suspendu à cette date.

Les restrictions imposées aux déplacements entre les régions seront progressivement levées, à partir du 08 juin, date de la rentrée universitaire, pour assurer le transport des étudiants. Ils devraient être totalement autorisés une semaine après.

Le dé-confinement sera total avec la reprise de l’activité économique à 100 % à la mi-juin, avec un retour à la normale tout en respectant les mesures sanitaires et de prévention tels que le port de masque, hygiène des mains, distanciation sociale, en évitant toute forme de rassemblement.

Selon la ministre tunisienne chargée des grands projets, Lobna Jribi, cette phase se caractérise par l’augmentation de taux de reprise d’activité pour la fonction publique et les secteurs de l’industrie, des services et de BTP à 100%.

S’exprimant lors d’une conférence de presse, elle a fait état de la réouverture, jeudi, des mosquées, des hôtels, des restaurants de toute catégories, des cafés, des salons de thé et quelques activités culturelles.

La responsable a noté que la reprise de l’activité des salles des fêtes aura lieu, à partir de jeudi, en gérant une capacité d’accueil de 50% et ce, jusqu’au 14 juin 2020 (date d’évaluation de la situation).

Elle a toutefois souligné que les activités des espaces de mariage ouverts se poursuivront normalement avec une capacité d’accueil de 100%, en respectant les mesures et procédures sanitaires.

En ce qui concerne le transport et le déplacement entre les régions, la ministre a indiqué que le respect par les familles des mesures préventives et l’interdiction des déplacements entre les régions du pays, notamment durant la période de l’Aïd al-Fitr, ont abouti à des résultats positifs dans le domaine de la lutte contre le coronavirus, ajoutant que le respect des procédures sanitaires “nous a permis d’annoncer avec satisfaction la réouverture des déplacements entres les régions sans autorisation”.

Selon elle, “il s’agit d’une occasion pour assurer la reprise de la vie normale, à même d’assurer une reprise progressive également de la vie économique”.

Quant aux activités sportives, elles reprendront le 8 juin sans la participation du public tout en respectant les mesures sanitaires décidées par le ministère de la Jeunesse et des Sports.

La date du 27 juin sera la date de réouverture des frontières, annoncée après la tenue récemment de la commission nationale de lutte contre le coronavirus sous la présidence du Chef du Gouvernement avec la détermination des conditions et mesures à prendre jusqu’au 14 juin, a-t-elle rappelé, précisant qu’elles sont liées à la situation sanitaire en Tunisie et à l’étranger.

Concernant le programme de rapatriement des Tunisiens bloqués à l’étranger, il débutera, selon la responsable, à partir du 14 juin, selon un calendrier annoncé par le ministère du Transport tout en accordant la priorité aux étudiants et aux Tunisiens résidents ayant perdu leur travail à cause de la crise sanitaire, ainsi qu’aux Tunisiens non résident à l’étranger.

Elle a, par ailleurs, indiqué que le 14 juin sera la date de révision des conditions afin de conférer plus de souplesse aux mesures de confinement, en fonction de l’évolution de la situation sanitaire en Tunisie et à l’étranger.