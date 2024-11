12e Forum urbain mondial au Caire : Présentation de l’expérience des conseils élus au Maroc en matière de transformation numérique

jeudi, 7 novembre, 2024 à 19:52

Le Caire – L’expérience des conseils élus au Maroc dans le domaine de la transformation numérique des villes a été présentée, jeudi au Caire, en marge du 12e Forum urbain mondial, organisé par le Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat).

S’exprimant lors d’une rencontre sur “L’expérience de la commune de Berkane en matière de numérisation”, organisée au pavillon marocain, le président du conseil communal de Berkane, Mohamed Ibrahimi, a affirmé qu’à l’ère du numérique, il est essentiel que les collectivités territoriales évoluent vers des villes intelligentes, tirant profit de la technologie pour répondre avec célérité et efficacité aux besoins des citoyens.

La commune de Berkane s’est lancée, à cet effet, dans un programme ambitieux de numérisation, en collaboration avec la préfecture de la province de Berkane et en partenariat avec la société de développement local “Majal Berkane”. Le but étant de doter cette commune d’un système numérique permettant de moderniser les services et de faciliter l’accès à tous les citoyens, a-t-il fait observer.

Il a ajouté, lors de la session portant sur le thème “Les villes marocaines à l’ère de la numérisation”, qu’une structure organisationnelle a été mise en place, conformément aux transformations digitales de l’administration proposées par la commune.

Des solutions numériques ont également été instaurées pour la gestion des services fournis aux citoyens, ainsi que pour la mise en place d’une administration communale ouverte, en interaction avec les citoyens, offrant des services de proximité novateurs, a-t-il souligné.

M. Ibrahimi a précisé qu’au niveau des services administratifs, la commune de Berkane fait partie des premières collectivités territoriales marocaines à mettre en œuvre des applications et plateformes numériques initiées par le ministère de l’Intérieur, qu’il s’agisse de celles destinées aux services aux citoyens ou de celles régissant les relations de la commune avec d’autres administrations.

Ainsi, des plateformes numériques ont été mises en œuvre notamment le portail électronique et le Système National d’Information Géographique (SNIG), a-t-il poursuivi.

Le président du conseil communal a souligné, à cet égard, que la ville de Berkane est l’une des villes pionnières, aux niveaux national, régional et international, dans l’organisation des travaux du Forum de la Société Digitale, qui a célébré cette année sa quatrième édition sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, rappelant l’inauguration de l’École nationale supérieure d’intelligence artificielle et du Digital, relevant de l’Université Mohammed Ier d’Oujda ayant ouvert ses portes aux étudiants marocains et étrangers au titre de l’année universitaire 2024/2025.

Pour sa part, le vice-président du conseil de la région Béni Mellal-Khénifra, Noureddine Zoubdi, a indiqué qu’aborder la notion de ville intelligente au Maroc implique de définir de nouvelles fonctions urbaines, basées sur une vision et des objectifs stratégiques, en tenant compte des transformations économiques, sociales et culturelles, ainsi que de la dynamique du système sociétal et de ses interactions, tant internes qu’externes.

Il a estimé que l’expérience a démontré que la transformation numérique est une nécessité urgente pour moderniser les services, optimiser la performance des collectivités territoriales et renforcer la confiance entre les citoyens et l’administration, mettant en avant l’engagement des collectivités territoriales à poursuivre le processus de numérisation et à concrétiser la vision d’une ville marocaine moderne, offrant des services adaptés à l’ère numérique et répondant aux attentes des citoyens.

Le Maroc est représenté à cet événement par une délégation composée de représentants de plusieurs départements ministériels, d’établissements publics, d’instances élues et d’organismes professionnels, notamment les ministères de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat, et de la Politique de la ville, de l’Intérieur, de l’Économie et des Finances, la Caisse de Dépôt et de Gestion, le Groupe Al Omrane et les agences urbaines.