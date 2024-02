13è Conférence ministérielle de l’OMC: Lancement du rapport sur l’utilisation des IDE dans le développement des infrastructures commerciales

mercredi, 28 février, 2024 à 17:36

Abu Dhabi – Un rapport sur l’utilisation des investissements directs étrangers (IDE) dans le développement des infrastructures et des opérations commerciales a été dévoilé, mercredi à Abu Dhabi, à l’occasion de la 13ème Conférence ministérielle de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

Intitulé “Investir dans la croissance du commerce mondial: Les IDE pour catalyser le commerce” et présenté par le président de la Conférence et ministre d’État chargé du commerce extérieur des Émirats arabes unis, Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, ce document se veut une nouvelle étape pour combler le déficit de financement des infrastructures commerciales et propose des mesures pour aider les pays, en particulier les pays en développement et les pays les moins développés, à relever les défis relatifs à la mise en place de leurs infrastructures commerciales.

“Nous ne pouvons parvenir à un développement inclusif et durable sans la contribution du secteur privé, en particulier dans le développement d’infrastructures essentielles pour le commerce dans les pays en développement”, a affirmé M. Al Zeyoudi lors de la cérémonie de lancement du rapport.

Ce dernier fournit d’importantes recommandations pratiques aux gouvernements sur les meilleures politiques à adopter en vue de créer des projets porteurs de croissance dans tous les pays du monde, a-t-il ajouté, exprimant son espoir que la communauté mondiale des investisseurs pourra tirer profit du rapport et que le secteur commercial pourra attirer davantage de capitaux.

Le rapport examine les défis auxquels les pays en développement et ceux les moins développés sont confrontés lors de la construction et du développement de leurs infrastructures commerciales et propose un cadre pour les aider à relever ces défis.

Selon ce document, plusieurs de ces défis sont d’ordre financier, à savoir les déficits de financement entravant les investissements dans les réseaux de transport, les installations logistiques et d’entreposage, les douanes et les contrôles aux frontières ainsi que les systèmes des technologie de l’information.

Le rapport, qui cite une étude du Forum économique mondial suggérant qu’une amélioration de 10% de la qualité des infrastructures peut entraîner une augmentation de 1% de la croissance du PIB, formule deux recommandations clés à l’intention des gouvernements qui cherchent à renforcer leur attrait pour les investissements.

La première recommandation porte sur l’institution d’un mécanisme permettant d’atténuer les risques liés aux infrastructures pour le secteur et la deuxième préconise la mise en place d’une plateforme de coopération au développement entre les organisations internationales, permettant le renforcement de l’utilisation des IDE dans l’infrastructure commerciale.

La 13ème Conférence ministérielle de l’OMC, à laquelle le Maroc participe avec une délégation représentant divers secteurs, présidée par le ministre du Commerce et de l’Industrie, Ryad Mezzour, examinera les réglementations et les lois régissant les activités commerciales mondiales ainsi que les moyens de coopérer pour parvenir à un système commercial plus efficace, plus durable et plus inclusif.

Les participants à la Conférence, qui prend fin jeudi, cherchent à capitaliser sur les résultats de la 12e édition tenue à Genève en juin 2022, qui a permis des avancées majeures dans les domaines de la pêche, de la sécurité alimentaire et du commerce électronique.

La Conférence se focalisera également sur l’amélioration de l’accès des pays en développement et des pays les moins développés au système commercial mondial, à la propriété intellectuelle et au mécanisme de règlement des différends de l’OMC.

Les conférences ministérielles sont l’organe décisionnel le plus élevé de l’OMC et constituent des fora importants permettant aux 166 membres de l’Organisation de relever les défis commerciaux, de développer les réglementations commerciales et de fixer l’agenda de la politique commerciale mondiale.