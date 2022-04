17 femmes chiliennes mises à l’honneur par l’ambassade du Maroc à Santiago

vendredi, 8 avril, 2022 à 19:07

Santiago – L’ambassade du Maroc au Chili a rendu hommage à 17 femmes chiliennes qui se sont distinguées par leurs actions en faveur de la défense des droits des femmes.

Lors d’une cérémonie organisée jeudi à la résidence du Maroc à Santiago, les 17 femmes chiliennes, dont l’ex-présidente de l’Assemblée constituante, Elisa Loncón, ont été mises à l’honneur à l’occasion de la journée internationale de la femme dont la célébration a été ajournée en raison de la pandémie.

La cérémonie s’est déroulée en présence de personnalités majoritairement féminines issues des mondes de la diplomatie, de la politique, des arts, de la culture, de l’enseignement, des médias et de la société civile,

A cette occasion, l’ambassadrice du Maroc au Chili, Mme Kenza El Ghali, a mis en exergue la contribution des 17 lauréates à la défense des droits des femmes. “Cet événement revêt un caractère spécial, puisqu’il nous permet de commémorer, mais aussi de décider de rester ferme dans la défense des droits des femmes dans toutes les sphères. Les droits des femmes ne sont pas négociables. A travers toute l’histoire du Royaume du Maroc, les revendications des femmes pour leurs droits n’ont jamais cessé », a déclaré Mme Kenza El Ghali devant un parterre de personnalités chiliennes.

« La consécration des principes d’égalité entre les femmes et les hommes constitue la meilleure voie pour atteindre la prospérité pour tous, c’est pourquoi des efforts plus importants sont nécessaires pour promouvoir une participation plus large et plus efficace des femmes dans les processus de développement et dans l’accès aux postes de décision », a ajouté l’ambassadrice du Maroc, faisant écho au message royal adressé au 2-ème sommet annuel de l’Initiative “Women in Africa” (Marrakech-2018).

La diplomate marocaine a souligné « qu’aucun pays, aucune économie, aucune entreprise et aucune société ne peut relever les défis de notre temps sans compter sur les femmes ».

Elle a rappelé dans ce contexte que dans leur lutte pour leur droits, « les femmes marocaines ont été, et sont toujours soutenues par SM le Roi Mohammed VI, à travers l’adoption de lois et la mise en œuvre de mesures, avec un grand courage et une solide conviction pour édifier un pays fort, digne de ses femmes et ses hommes ».

Mme Kenza El Ghali a énuméré les acquis engrangés par la femme marocaine au cours des dernières années, citant la réforme de la Moudawana en 2004, les droits inscrits dans la Constitution de 2011, l’accès égalitaire aux terres collectives (soulaliyates), la restructuration du champ religieux (Mourchidates, Femmes Adouls …) et la Loi de finances organique sensible au genre.

Abordant la situation des femmes au Chili, Mme El Ghali a exprimé son admiration pour la parité adoptée au sein de l’Assemblée constituante, « premier exemple au monde », et pour la composition du gouvernement actuel du président Gabriel Boric qui compte 14 ministres femmes et 10 ministres hommes.

Les 17 femmes chiliennes célébrées par l’ambassade du Maroc sont l’anthropologue Sonia Montecinos, l’ambassadrice Marcia Covaburrias, l’artiste Tita Parra, l’ancienne sénatrice Carolina Goic, la sénatrice Fabiola Campillay, Elisa Loncón, l’actrice et écrivaine Nona Fernández, l’artiste visuelle Catalina Mena, la maire de Quilicura, Paulina Bodadilla, la journaliste et universitaire Paz Milet, la sénatrice Yasna Provoste, la fondatrice de l’ONG « Mujeres Internacionales » Diana Martin, l’artiste Gabriela García, la militante sociale Elizabeth Saavedra, l’avocate Jacqueline Peillard, la communicatrice Vicky Quevedo ; en plus des deux employées de l’Ambassade du Maroc au Chili, respectivement Beatriz Leyton et Zahra Kassou.

Lors de cette cérémonie, des hommes politiques et des acteurs ont pris la parole pour mettre en valeur le rôle de premier plan qu’assument les femmes dans le monde d’aujourd’hui.

Toutes les femmes honorées ont reçu des attestations de reconnaissance pour leur engagement dans la promotion et la défense des droits des femmes.