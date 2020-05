3 mineurs meurent d’un syndrome possiblement lié au COVID-19 à New York

samedi, 9 mai, 2020 à 21:11

Washington – Deux jeunes enfants et un adolescent sont décédés dans l’État de New York d’une possible complication du coronavirus impliquant des vaisseaux sanguins gonflés et des problèmes cardiaques, a annoncé samedi le gouverneur Andrew Cuomo.

Il s’agit d’un garçon de 5 ans décédé jeudi dans un hôpital de New York, a précisé le gouverneur. Un enfant de 7 ans du comté de Westchester et un adolescent du comté de Suffolk à Long Island sont également décédés.

Au moins 73 enfants à New York ont été diagnostiqués avec des symptômes similaires à la maladie de Kawasaki – une maladie inflammatoire rare chez les enfants – et au syndrome de choc toxique. La plupart d’entre eux sont des tout-petits et des enfants d’âge d’école primaire.

Jusqu’à présent, il n’y a aucune preuve que le coronavirus provoque le syndrome mystérieux.

Le gouverneur a indiqué que les enfants avaient été testés positifs pour COVID-19 ou à ses anticorps mais n’avaient pas montré les symptômes communs du virus lors de leur hospitalisation.

“C’est la dernière chose dont nous avons besoin en ce moment, avec tout ce qui se passe, avec toute l’anxiété que nous avons, maintenant pour que les parents doivent se soucier de savoir si leur enfant a été infecté ou non”, a déclaré Cuomo lors de son point de presse quotidien.

Selon lui, New York aide à développer des critères nationaux pour identifier et répondre au syndrome à la demande des Centers for Disease Control (CDC).

Des enfants ailleurs aux États-Unis ont également été hospitalisés pour cette maladie, qui a également été observée en Europe.

Chaque année, au moins 3000 enfants américains sont diagnostiqués comme atteints de la maladie de Kawasaki. Elle est plus fréquente chez les enfants de moins de 6 ans et chez les garçons.

Les symptômes comprennent une fièvre prolongée, de fortes douleurs abdominales et des difficultés respiratoires.