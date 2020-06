Le 36e sommet de l’ASEAN, un contexte particulier et des défis majeurs

vendredi, 26 juin, 2020 à 13:17

-Par : Benmassaoud Mohammed-

Hanoï – Le 36e sommet de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est, dont les travaux débutent vendredi dans la capitale vietnamienne, Hanoï, se déroule dans un contexte particulier marqué par la propagation de la pandémie de coronavirus et ses répercussions, ainsi que par des défis économiques et sécuritaires majeurs auxquels les 10 pays membres sont confrontés.

De par son format inédit, car il s’agit du 1er sommet du bloc régional à se tenir en ligne, et son agenda, dans lequel s’est introduit un invité indésirable qu’est le Covid-19, ce sommet est particulièrement attendu car il doit répondre, d’une part aux questions qui taraudent les dirigeants des pays membres, et d’autres part trouver des réponses adéquates aux retombées de la pandémie qui n’a épargné aucun pays de l’Association.

Le Vietnam, qui a pris la présidence de l’ASEAN dans ce contexte tourmenté, aura donc du pain sur la planche pour faire de sa présidence une réussite, en particulier parce qu’il sera également question de l’examen à mi-parcours de la mise en œuvre de la Vision communautaire ASEAN 2025.

Sous le coup de la pandémie de Covid-19 et la récession de l’économie mondiale qu’elle a engendré, les pays de l’ASEAN doivent trouver la parade pour sauver leur économie et limiter au maximum “la casse”. Ce sauvetage doit certainement passer par l’exploitation du potentiel du marché intérieur, à l’instar du Vietnam, qui, pour faire face au déclin de son secteur du tourisme, a mis en place un vaste programme de relance axé sur le tourisme interne, mais également par la promotion des échanges commerciaux intra-bloc, une tâche ardue en raison de la structure des marchandises, des pratiques commerciales et de la coopération avec les partenaires extérieurs beaucoup plus étendue qu’au sein du bloc.

Afin de renforcer les liens économiques intra-régionaux, les pays de l’ASEAN doivent donc trouver des solutions de partage et de coopération, y compris des questions liées aux tarifs et aux barrières non tarifaires qui visent à protéger les marchés locaux.

Ce 36e sommet ira également à la rencontre de la communauté des affaires par le biais d’une réunion avec le Conseil consultatif des entreprises de l’ASEAN dans le but de supporter ces entreprises régionales à faire face aux implications de la pandémie de coronavirus et de lever les goulots d’étranglement pour donner un bol d’air à l’économie du bloc asphyxiée par les mesures de restrictions.

Un autre défi de longue date qui fait des vagues dans la région et que l’ASEAN traîne comme un boulet depuis des années est celui de la question épineuse de la mer de l’Est (mer de Chine méridionale) qui met aux prises plusieurs pays du groupement régional avec le grand voisin chinois.

Les revendications chinoises en mer de l’Est pesant lourd sur les relations entre les deux parties, l’ASEAN doit mettre tout son poids pour conclure le tant attendu Code de conduite des parties en mer (COC) susceptible d’atténuer les tensions dans cette zone maritime stratégique, non seulement pour les pays concernés, mais qui se trouve également au centre de conflits d’intérêt entre les deux puissances mondiales, les Etats-Unis et la Chine.

A cet égard, le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Pham Binh Minh a exhorté, lors de la 21e réunion du Conseil de politique et de sécurité de l’ASEAN qui s’est tenue dans le cadre de ce 36e sommet, les États membres à renforcer davantage la solidarité et la cohésion intra-bloc, et à renforcer la résilience face aux défis de la région.

Le chef de la diplomatie vietnamienne a également estimé que le bloc régional “doit être cohérent, parler d’une voix commune et promouvoir le respect du droit international dans la région”, une allusion à la situation en mer de l’Est et au comportement de Pékin qualifié par certains pays de la région d’”agressif”.

Le choix du Vietnam du thème “Cohésion et réactivité” pour sa présidence de l’ASEAN en 2020 ne peut que mieux refléter la nécessité d’une réponse unie du bloc régional aux défis, notamment ceux imposés par la propagation de la pandémie de Covid-19, et sa réactivité face à une situation régionale et mondiale de plus en plus complexe.