Plus de 60 jeunes marocains participent à New York à l’initiative “Future we Want”, un programme onusien pour les jeunes

dimanche, 7 août, 2022 à 17:27

Nations Unies (New York) – Une délégation de 65 jeunes marocains ont participé, la semaine dernière, en tant qu’ambassadeurs à des sessions de travail au siège de l’ONU à New York dans le cadre de l’initiative “Future We Want : A Global Initiative for Young Leaders”.