7è Sommet du G5 Sahel : la lutte contre le terrorisme au Sahel exige une “action d’envergure” (Président de la Commission de l’UA)

lundi, 15 février, 2021 à 23:39

N’Djamena- La lutte contre le terrorisme dans l’espace sahélien exige une “action d’envergure” et une “rigueur” dans l’application des décisions et engagements, a affirmé lundi à N’Djamena le président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat.

“Plus le temps passe et plus le phénomène terroriste s’installera, s’incrustera et se répandra dans l’espace sahélien et même au-delà (…) Nous avons besoin d’action, d’une action d’envergure où chacun de nous tous se voit définir sa propre partition dans la symphonie générale”, a insisté M. Faki Mahamat qui intervenait lors du 7ème Sommet du G5 Sahel.