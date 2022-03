9ème Forum Mondial de l’Eau: Nizar Baraka prend part à la réunion «Segment des Ministres» consacrée aux dispositions à prendre pour la mise en œuvre des engagements de la “Déclaration de Dakar” pour les ODD

mardi, 22 mars, 2022 à 14:12

Dakar – Le ministre de l’Equipement et de l’Eau, Nizar Baraka, a pris part lundi à la réunion «Segment des Ministres», organisée dans le cadre du programme de la 9ème édition du Forum Mondial de l’Eau qui se tient à Dakar jusqu’au 26 mars, et qui a été consacrée aux dispositions à prendre pour la mise en œuvre des engagements de la “Déclaration de Dakar” pour les Objectifs de développement durable (ODD).

Ont également participé à cette rencontre, le Secrétaire Exécutif du 9ème Forum Mondial de l’eau, le Président du Conseil Mondial de l’Eau, le Président du Conseil des ministres de l’AMCOW, le ministre de l’Eau et de l’Assainissement du Sénégal et le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur.

Cette réunion, qui a été tenue dans le cadre du programme de la 9ème session du Forum Mondial de l’Eau, a été l’occasion pour le ministre marocain de rappeler notamment le but de la création du Grand Prix Mondial Hassan II de l’Eau, dont la 7ème édition a été décernée à l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS).

La première partie de cette réunion a été consacrée aux dispositions à prendre pour la mise en œuvre des engagements de la Déclaration de Dakar pour les ODD à l’échelle des pays respectifs des responsables participants à cette réunion, et la promotion d’un processus de dialogue politique inclusif, durable et fécond pour les questions de l’eau et de l’assainissement ainsi que le renforcement du dialogue intersectoriel pour une plus grande implication des autres secteurs dans la concrétisation des axes de cette Déclaration, indique un communiqué du ministère de l’Equipement et de l’Eau adressé à la MAP.

Quant à la deuxième partie de cette réunion, il a porté sur une présentation de l’état des lieux global et par région de l’Objectif de Développement Durable 6 (ODD6) qui concerne «Eau propre et assainissement : tout le monde a droit à l’eau potable et à des installations sanitaires».

Les thèmes traités concernent les mesures à prendre pour accélérer l’atteinte de cet objectif dans le monde en vue d’assurer la sécurité de l’eau et de l’assainissement (Conseil Mondial de l’Eau), les leçons tirées des expériences réussies de mise en œuvre de l’ODD 6 avec présentation de « success stories » au niveau local, national et international (Banque Mondiale).

Cette réunion a été l’occasion du dialogue ministériel sur la Conférence des Nations Unies de 2023 (Pays-Bas & Tadjikistan), ajoute la même source.

A rappeler que le ministre de l’Equipement et de l’Eau, Nizar Baraka, conduit une importante délégation marocaine de haut niveau pour participer aux travaux de cette 9ème édition du Forum Mondial de l’Eau, ouverte hier lundi à Dakar Arena, à Diamniadio, située à 30 km de Dakar.

Comme à l’accoutumée, la cérémonie d’ouverture du 9ème Forum Mondial de l’Eau a été marquée par la remise par M. Baraka du Trophée de la 7ème édition du Grand Prix Mondial Hassan II de l’Eau à son lauréat, l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve du Sénégal (OMVS).

Pour rappel, ce prestigieux prix, qui a été créé à l’initiative commune du Conseil Mondial de l’Eau et du Royaume du Maroc en 2000, a été décerné pour la première fois lors du 3ème Forum Mondial de l’Eau à Kyoto en 2003.

Le Grand Prix Mondial Hassan II de l’Eau est à la fois historique et unique à bien des égards. En effet, il se démarque tant par son symbole qui honore la mémoire de Feu Sa Majesté le Roi Hassan II, pour sa vision stratégique et clairvoyante en matière de coopération et de solidarité pour la gestion durable et la préservation des ressources en eau, que par son contenu qui vise à récompenser l’excellence dans les contributions visant à solutionner durablement la problématique de l’eau à tous les niveaux.

D’ailleurs, l’élan de cette prestigieuse distinction internationale s’est renforcé davantage avec la révision à la hausse de la valeur du Prix, portée, à partir de cette présente édition, de 100.000 à 500.000 dollars américains par la Haute Volonté de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste.

Le Forum Mondial de l’Eau, organisé tous les trois ans par le Conseil Mondial de l’Eau et le pays hôte, sera l’occasion pour M. Baraka de s’entretenir avec ses homologues de nombreux pays et examiner les voies et moyens de promouvoir la coopération dans leurs secteurs d’intérêt commun.

Ce rendez-vous planétaire rassemble toutes les parties prenantes de la communauté internationale pour une mobilisation globale sur les problématiques liées à l’eau afin de relever les défis mondiaux visant une meilleure préservation des ressources hydriques.