Abou Dhabi : début des travaux du 46è Congrès des responsables arabes de la police et de la sécurité avec la participation du Maroc

lundi, 9 janvier, 2023 à 15:54

Abou Dhabi – Les travaux du 46è Congrès des responsables arabes de la police et de la sécurité ont débuté, lundi à Abou Dhabi, avec la participation du Maroc.

Le Maroc est représenté à ce congrès, auquel participent des responsables de la sécurité publique des pays arabes et des représentants d’instances et d’organisations régionales et internationales, par une importante délégation conduite par M. Abdellatif Hammouchi, Directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire.

Cette réunion discutera des résultats de la mise en œuvre des recommandations du 45è Congrès des responsables arabes de la police et de la sécurité et d’un certain nombre de questions urgentes, notamment les crimes de blanchiment d’argent, en plus des résultats de la réunion du comité chargé de reformuler le projet de la stratégie arabe de lutte contre la traite d’êtres humains et le trafic d’organes.

Le congrès de deux jours discutera également des résultats de la réunion de coordination des représentants des autorités concernées dans les pays arabes pour examiner les moyens de renforcer la coopération entre eux dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, ainsi que les recommandations des conférences des chefs des secteurs de sécurité et des réunions des commissions tenues dans le cadre du Secrétariat général durant l’année 2022.

Au cours du Congrès, un rapport sur les travaux de la Fédération sportive de la police arabe pour l’année 2022 sera présenté, en plus de fixer la date, le lieu et l’ordre du jour du 47è Congrès des responsables arabe de la police et de la sécurité, outre la présentation d’un nombre d’expériences arabes distinguées en matière de sécurité.

La conférence discutera des axes du projet de la stratégie arabe de lutte contre les crimes de traite d’êtres humains et d’organes humains, et présentera les œuvres lauréates du concours de films de sensibilisation que le Secrétariat général organise chaque année dans le cadre des efforts de sensibilisation contre le crime et la