Abuja : La Fondation Mohammed VI des Ouléma africains, Section Nigeria, organise le concours de mémorisation du Saint Coran

jeudi, 21 avril, 2022 à 10:56

Abuja – La Fondation Mohammed VI des Ouléma africains, Section Nigeria, a organisé, samedi à Abuja, la 3-ème édition du concours national de mémorisation, de récitation et de psalmodie du Saint Coran.

Le concours, qui s’est déroulé en présence du Second de l’ambassade du Maroc au Nigeria et de plusieurs personnalités éminentes, a connu la participation de 17 concurrents issus des villes d’Abuja, Kaduna, Niger, Ilorin, Saki dans l’Etat d’Oyo, Lagos, Maiduguri, Bauchi et Nasrawa.

Composé de quatre membres, le jury a choisi neuf finalistes dans trois catégories, en l’occurrence la mémorisation de l’intégralité du Saint Coran avec la récitation selon la lecture Warch an Nafiâ (3 finalistes), la mémorisation de l’intégralité du Saint Coran avec la récitation selon la lecture choisie par le candidat (3 finalistes) et la psalmodie (Tajwid) avec mémorisation d’au moins cinq Hizbs du Saint Coran (3 finalistes).

S’exprimant à cette occasion, le Second de l’ambassade du Maroc au Nigeria, M. El Houssaine Oustitane, a mis en avant les contributions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, au service de la préservation du Saint Coran et des musulmans.

Il a également souligné le rôle des érudits au Nigeria, à commencer par le président de la section de la Fondation Mohammed VI des Ouléma africains dans le pays, et le reste de ses membres, en faveur de l’Islam et des musulmans, et de la préservation des bonnes relations entre le Maroc et le Nigeria, deux peuples frères.

Pour sa part, Cheikh Ibrahim Al-Hachimi, a exprimé, au nom de la Fondation dont il est membre au Nigeria, ses vifs remerciements et sa haute gratitude à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, que Dieu L’assiste, tout en adressant également ses remerciements à l’Ambassade du Maroc à Abuja pour sa présence dans toutes les activités de la section, ainsi que tous ceux qui ont contribué au succès du concours coranique dans sa troisième édition.

L’un des objectifs visés par le concours est d’encourager les enfants et les jeunes musulmans africains à s’intéresser au Saint Coran, à le mémoriser, le déclamer et le psalmodier. Il s’agit également d’encourager la maîtrise de la mémorisation du Saint Coran avec l’application des règles de la psalmodie.

Placée sous la présidence effective de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, la Fondation Mohammed VI des Ouléma africains a pour objectifs, entre autres, d’unifier et coordonner les efforts des oulémas musulmans, au Maroc et dans les autres États africains, en vue de faire connaître et diffuser les valeurs de l’Islam tolérant, consolider les relations historiques liant le Maroc aux autres États africains, et prendre toute initiative à même d’intégrer les valeurs religieuses de tolérance dans toute réforme à laquelle est subordonnée toute action de développement en Afrique.