Abuja: L’Emir de Kano reçoit l’Ambassadeur de SM le Roi au Nigeria

dimanche, 19 juin, 2022 à 20:53

Abuja – L’Emir de Kano Aminu Ado Bayero a reçu, dimanche à Abuja, l’Ambassadeur de SM le Roi au Nigeria, Moha Ou Ali Tagma, en prélude à une première visite qu’il effectuera dans le Royaume du Maroc du 20 au 26 juin, à la tête d’une délégation de haut niveau.

A l’issue de cette audience, l’Emir de Kano a indiqué dans une déclaration à la MAP que sa visite au Maroc s’inscrit notamment dans le cadre d'”une longue relation entre la famille royale de Kano et la famille royale du Royaume du Maroc qui remonte à presque un siècle”.

“Il s’agit d’une relation singulière à laquelle j’essaie d’apporter ma propre contribution”, a poursuivi M. Ado Bayero, rappelant par la même occasion qu'”il y a 20 ou 30 ans, mon défunt père était au Maroc avec Feu SM Hassan II. Il y avait eu beaucoup de discussions sur les relations entre le Nigeria et le Maroc et entre la famille royale du Maroc et celle de Kano”.

Il a également mis en avant la continuité de ces relations, émettant son souhait de pouvoir les renforcer davantage.

Il a précisé qu’il conduit une délégation nigériane importante lors de sa visite au Maroc, mettant en exergue que ceci sera bénéfique pour les deux pays.

“Il s’agit d’une délégation des secteurs du commerce, du tourisme, de la culture et des traditions que nous partageons ensemble”, a-t-il fait savoir.

L’Emir de Kano a souligné que “le fait de conduire une délégation de haut niveau au Maroc, où nous nous rendons dans de nombreuses villes et plusieurs endroits pour des discussions approfondies, nous rapprochera de plus en plus et apportera plus d’avantages non seulement pour les gouvernements des deux pays, mais aussi pour le secteur privé”.

Il a aussi saisi cette occasion pour exprimer ses remerciements à l’Ambassadeur de SM le Roi au Nigeria, pour ses efforts et son assistance.

Durant sa visite au Maroc, l’Emir de Kano Aminu Ado Bayero tiendra des rencontres avec le ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Taoufiq, le Secrétaire général de la Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains, Mohamed Rifki, ainsi que d’autres haut responsables.

Dans le cadre de son déplacement au Maroc, l’Emir de Kano visitera les villes de Marrakech, Casablanca, Rabat et Fès.

Il se rendra notamment au Musée Mohammed VI pour la civilisation de l’eau, la mosquée Hassan II, l’Institut Mohammed VI pour la formation des Imams Morchidines et Morchidates, la mosquée Al-Quaraouiyine et au mausolée de Sidi Ahmed Tijani.

Le Royaume du Maroc et la République du Nigeria sont unis par des relations solides et ancestrales. Les deux pays entretiennent des relations spirituelles et fraternelles profondément enracinées et les visites de délégations de haut niveau du Nigeria au Maroc contribuent pleinement à la consolidation et au renforcement des relations entre les deux pays et peuples frères.

Situé dans le nord du Nigéria à majorité musulmane, Kano est la deuxième ville du pays après Lagos en termes de population. Le Nigeria est le premier pays d’Afrique comptant le plus grand nombre de musulmans avec plus de 104 millions de fidèles dont la majorité pratique l’Islam de rite malékite et du dogme achaârite.