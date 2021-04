Accélération de la vaccination anti-Covid en Espagne : une lueur d’espoir pour l’économie

mardi, 13 avril, 2021 à 14:05

-Par : Omar EL MRABET-

Madrid – Plus d’un an après l’apparition des premiers cas du nouveau coronavirus en Espagne, un des pays les plus secoués par la pandémie avec près de 80.000 morts et 3,5 millions d’infectés, l’Espagne entrevoit le bout du tunnel dans l’horizon.

Le coup d’accélérateur donné ces dernières semaines à la campagne de vaccination contre le Covid-19 ouvre les portes de l’espoir pour faire oublier un panorama économique et social désespérant, qui a obligé le gouvernement de coalition conduit par le socialiste Pedro Sanchez à revoir ses calculs à maintes reprises pour avoir sous-estimé les effets récessifs de la crise sanitaire.

Après une période difficile marquée par la chute des indicateurs économiques et des divergence au sein même du gouvernement sur plusieurs questions liées à la reprise post-pandémie, l’exécutif parie désormais sur une accélération de la campagne de vaccination pour sortir de l’impasse.

Vacciner pour réaliser la croissance économique, tel est le slogan porté par le gouvernement d’ici l’été prochain en vue de redorer son blason après les critiques de l’opposition concernant la gestion de la pandémie.

Pour réaliser cet objectif, l’exécutif ibérique ambitionne de faire vacciner 70% de la population adulte, soit 33 millions de personnes, d’ici fin août prochain. Un défi pas aisé mais à la mesure de l’Espagne, selon son chef du gouvernement, Pedro Sanchez.

“Au cours de ce deuxième trimestre, le processus de vaccination va s’accélérer de manière significative. Nous allons unir toutes nos forces pour vacciner sans relâche. C’est la principale tâche du gouvernement. Chaque personne vaccinée est une personne protégée contre le développement grave de la maladie et est donc une vie sauvée”, a insisté M. Sanchez.

En effet, Pedro Sanchez a annoncé une série de “jalons” en matière de vaccination dans le cadre du “scénario le plus prudent et le plus conservateur”, estimant qu’’au cours des prochaines semaines “il y aura plus de personnes vaccinées que d’infections signalées”.

En outre, le chef de l’exécutif a assuré que “d’ici le 3 mai, il y aura cinq millions de personnes vaccinées avec les deux doses”, 10 millions dans la première semaine de juin, 15 millions dans la semaine du 14 juin 25 millions “dans la semaine du 19 juillet 25 millions”.

Sur la base de cette approche, l’Espagne, qui doit recevoir plus de 87 millions de doses entre avril et septembre, estime que la “meilleure voie vers la reprise économique et sociale” demeure la vaccination massive de la population.

La reprise doit servir “pour donner un grand pas en avant et entreprendre les réformes structurelles en suspens avec un modèle durable et en pariant sur l’égalité entre les hommes et les femmes”, a relevé, à cet égard, la première vice-présidente du gouvernement, Carmen Calvo.

Même son de cloche chez la ministre de la Santé, Carolina Darias, chargé de surveiller l’opération de vaccination, qui s’est dite confiante quant à la capacité de son pays de dépasser cette étape difficile et de réaliser ses objectifs.

“Nous pouvons atteindre l’objectif de vacciner 70% de la population adulte grâce à l’augmentation de l’envoi de doses de vaccins contre le coronavirus au cours de la dernière semaine et aux prévisions selon lesquelles l’Espagne recevra environ 300.000 doses du nouveau vaccin Janssen à partir du 15 avril”, a-t-elle martelé.

Après une chute historique de 10,8% du PIB espagnol en 2020 à cause de la suspension pendant plus de mois des activités essentielles et des mesures restrictives, notamment dans le secteur touristique, le pays ibérique envisage l’avenir le plus proche avec davantage d’optimisme, fort de son plan d’immunisation anti-Covid.