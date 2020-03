Actes de racisme au Portugal contre un footballeur malien: vague de dénonciations

mardi, 3 mars, 2020 à 14:33

-Par Karim Naji-

Lisbonne – Les actes de racisme contre un footballeur malien évoluant au Portugal ont suscité une vague de dénonciations de tous bords n’ayant laissé indifférente aucune composante de la société.

Excédé par les chants racistes et les cris de singe que le joueur franco-malien du FC Porto Moussa Marega a dû subir sur la pelouse du Vitoria Guimaraes, il a décidé de quitter le terrain quelques minutes avant la fin du match, en dépit des tentatives de certains de ses coéquipiers et joueurs adverses de l’en dissuader.

Suite à ces insultes racistes dont Marega a été la cible, le président de la Ligue portugaise de football professionnel (LPFP), Pedro Proença, a appelé la société portugaise peu habituée à ce genre de comportement, à agir pour lutter contre le racisme, sous toutes ses formes.

“Le premier message que je laisse est que la société portugaise doit agir pour la lutte contre le racisme, la violence, la xénophobie et l’intolérance. La Ligue est à l’avant-garde de cette lutte depuis 2015”, avait déclaré à la presse Proença.

La Ligue a lancé récemment une campagne de sensibilisation baptisée “Non”, en réponse aux actes racistes à l’encontre du footballeur malien, lors d’un match entre Vitoria de Guimaraes et les “Dragons”.

Comme action immédiate, en plus de cette campagne, Proença a fait savoir que désormais “tous les articles du règlement disciplinaire de la Ligue seront révisés et une aggravation sera demandée concernant la lutte contre la violence, le racisme et l’intolérance”.

“De cette façon, nous prévoyons que d’ici cette année, il y aura une nette aggravation de sanctions, afin que ce genre de comportement puisse être éradiqué du football”, a-t-il souligné.

Proença a tenu à rappeler que ces comportements constituent un crime dans le code pénal, appelant les pouvoirs exécutif et judiciaire à s’acquitter de leurs obligations en la matière.

Le monde du football et les dirigeants politiques portugais n’avaient pas manqué d’exprimer leur indignation suite à ces faits et leur solidarité avec le footballeur, y compris le Premier ministre, Antonio Costa, et le président de la République, Marcelo Rebelo de Sousa, qui ont dénoncé l’attitude des supporters de Guimaraes et mis en garde contre les conséquences dramatiques du racisme et de la xénophobie.

Même son de cloche pour la Fédération portugaise de football qui a souligné que “Moussa Marega a été la cible d’insultes racistes qui doivent être sévèrement punies”.

L’association portugaise SOS Racisme a également demandé à ce que les auteurs des cris racistes soient traduits en justice, tout en exprimant son inquiétude face à un phénomène “transversal à la société portugaise”.

La presse sportive a évoqué par la suite cet incident en Une pour prendre la défense, de manière unanime, de l’attaquant international malien de 28 ans.

Pour sa part, la police portugaise a indiqué qu’elle étudiait les images de surveillance captées à l’intérieur du stade afin d’identifier les supporters ayant insulté le footballeur du FC Porto, alors que le ministère public a ouvert une enquête pour déterminer les responsabilités.

Quant au parlement, il a prévu des séances d’audition du ministre de l’intérieur, du secrétaire d’État aux Sports, de la Ligue portugaise de football et de l’Autorité pour la prévention et la lutte contre la violence dans le sport.

Les députés étaient unanimes à souligner l’importance de la prise de décisions afin de mettre un terme à ce genre de situations qui ne font que nuire à l’image du pays, et de se montrer intransigeants envers de tels actes, rappelant que le footballeur Marega n’était pas la première victime du racisme dans le sport mais c’était le premier cas à s’élever contre, de manière publique et médiatique.

“Nous sommes complètement indignés par ce qui s’est passé. On sait la passion qui prévaut au Vitoria et je pense que la plupart des fans ne se reconnaissent pas dans l’attitude de certaines personnes qui ont insulté Moussa dès l’échauffement”, a déclaré, de son côté, Sergio Conceiçao, l’entraîneur de Porto, après le match.

“Nous sommes une famille, indépendamment de la nationalité, de la couleur de la peau ou des cheveux. Nous sommes tous des êtres humains, nous méritons du respect. Ce qui s’est passé est lamentable”, a-t-il ajouté.

En guise de soutien, le Sporting Portugal a aussi publié un communiqué pour apporter son soutien au joueur et “répudier tout acte de racisme ou de préjugés sociaux”.