Addis-Abeba: Une délégation de la Fondation Mohammed VI des Ouléma africains effectue des visites de courtoisie à plusieurs instances gouvernementales et religieuses

vendredi, 12 juillet, 2024 à 10:59

Addis-Abeba – Une délégation de la Fondation Mohammed VI des Ouléma africains a effectué, jeudi, une visite de courtoisie à plusieurs instances gouvernementales et religieuses à Addis-Abeba.

La délégation marocaine était composée de M. Othman Skalli Houssaini, chargé de mission auprès de la Fondation, M. Abdessalam Lazaâr, directeur de l’Institut Mohammed VI pour la formation des Imams Morchidines et Morchidates, M. Mohamed Maghraoui, expert au sein de la Fondation, M. Mohamed Ilyas Marrakchi, M. Kamal Chkouri, rédacteur en chef du site électronique de la Fondation, et des récitateurs marocains Lahcen Mohtadi et Ilyas Mahyaoui, a indiqué un communiqué de la Fondation.

La délégation de la Fondation était accompagnée à ces rencontres de l’Ambassadeur du Royaume en Ethiopie, Nezha Alaoui M’Hammdi et de Cheikh Adam Kamal, président de la section de la Fondation en Ethiopie.

La délégation a été reçue par le ministre délégué au ministère éthiopien de la Paix, Kairedin Tezera, qui a salué le rôle de la Fondation Mohammed VI des Ouléma africains dans la diffusion des valeurs de dialogue, de tolérance et de cohabitation, exprimant la volonté de son pays à coopérer avec la Fondation en vue de consacrer ces valeurs au profit de la société éthiopienne.

De son côté, M. Othman Skalli Houssaini a passé en revue, au nom du Secrétariat général de la Fondation, les efforts de cette dernière, sous la Conduite de son Président Amir Al Mouminine, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu Le préserve, dans l’unification des efforts des ouléma musulmans en Afrique, afin de renforcer leur rôle dans l’encadrement de la société, ce qui renforce la sécurité et la stabilité spirituelles, consacre les valeurs de tolérance et de la cohabitation au sein de ces sociétés.

De son côté, la diplomate marocaine a souligné la solidité des relations historiques liant le Maroc et l’Ethiopie, mettant en avant la Vision éclairée de SM le Roi Mohammed VI, Que Dieu L’assiste, dans la consolidation de ces liens fraternels avec les pays africains, ainsi que l’engagement du Souverain à renforcer la stabilité et la sécurité spirituelles au sein des sociétés africaines.

Par la suite, la délégation marocaine a été reçue par le président du Conseil supérieur des Affaires islamiques en Ethiopie, Cheikh Ibrahim Toufa, qui a salué le rôle de la Fondation Mohammed VI des Ouléma africains au service du Saint Coran et dans la diffusion des valeurs de fraternité et de la paix en Afrique.

Cheikh Ibrahim Toufa a également fait part de sa ferme volonté à coopérer avec la Fondation dans des programmes et projets au profit des sociétés africaines et de la société éthiopienne en particulier.

Cette rencontre a été l’occasion pour la délégation marocaine de mettre en lumière le rôle que joue le Maroc depuis des siècles au service de la religion et du Saint Coran.

La rencontre a également été marquée par des interventions portant sur l’impératif de coopérer et d’œuvrer à travers les institutions officielles pour préserver la sécurité et la stabilité des sociétés africaines.

La délégation de la Fondation prend part aux phases de qualification de la 5ème édition du concours de mémorisation et de récitation du Saint Coran, organisées vendredi à Addis-Abeba, en coopération avec le Conseil supérieur des affaires islamiques en Ethiopie.

A noter que Mme Nezha Alaoui M’Hammdi a organisé une réception en l’honneur des membres du comité d’organisation du concours coranique, lors de laquelle la diplomate marocaine a salué leurs efforts dans la réussite de cette cinquième édition.