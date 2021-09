Afghanistan: Biden défend le retrait américain, assure que l’opération d’évacuation est un “succès”

mardi, 31 août, 2021 à 20:20

Le coup d’envoi de l’opération de vaccination contre la Covid19 des élèves âgés entre 12 et 17 ans a été donné mardi au centre Ibn Tofail à Fès, sous le signe “vacciner mes enfants, les protéger et protéger ma famille et leur permettre de poursuivre leur scolarité en sécurité”.