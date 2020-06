Afrique du Sud : le Covid19 en hausse, au moment où le pays assouplit son confinement

lundi, 1 juin, 2020 à 18:38

Johannesburg – L’Afrique du Sud a enregistré, lundi, 1,674 nouvelles infections au Coronavirus, un chiffre qui porte à 34.357 le nombre total des contaminations, au moment où le pays a entamé un important assouplissement du confinement pour redynamiser une économie en crise.

Selon les chiffres du ministère de la Santé, 22 nouveaux décès ont été recensés durant les dernières 24 heures, portant à 705 le nombre de décès liés à la pandémie.

Près de 742.000 tests ont été effectués dans le pays depuis mars dernier, dont 17.000 durant la journée de lundi.

Par ailleurs, des millions de Sud-Africains ont repris leur travail, lundi, dans de nombreux secteurs après un confinement entamé depuis le 27 mars dernier.

Le président Cyril Ramaphosa a été largement salué pour la mise en œuvre des mesures de confinement, en dépit de leur impact grave sur l’économie, qui était en récession depuis la fin de l’année 2019.

La Banque centrale sud-africaine s’attend à une contraction de l’ordre de 7 pc du Produit Intérieur Brut en 2020 en raison de la pandémie.

Par ailleurs, le nouvel assouplissement des règles de confinement suscite des inquiétudes d’autant plus que le pays ne cesse d’enregistrer des taux alarmants d’infections.

De l’avis même de Ramaphosa, l’Afrique du Sud se prépare à une importante hausse des infections, avec un pic attendu au mois de septembre prochain.

« Nous devons vivre avec le virus », a dit Ramaphosa lors d’une rencontre en ligne dimanche avec des membres du forum sud-africain des éditeurs.

Il a mis en garde que l’Afrique du Sud doit s’attendre à une hausse exponentielle des infections durant les semaines qui viennent. « Nous sommes en passe d’entrer dans la phase la plus difficile de la pandémie avec une propagation massive et incontrôlable », a-t-il dit.