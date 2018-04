Afrique du Sud: Le procès pour corruption de Zuma ajourné jusqu’au 8 juin

vendredi, 6 avril, 2018 à 10:05

Ce guide, qui sera remis aux intéressés via leur émail électronique sur la plateforme “taalim.ma”, vise à aider les candidats et encadrer leurs efforts de préparation à cet examen. Le document comprend tous les aspects organisationnels et réglementaires ainsi que toutes les nouveautés de la session 2018, précise le ministère dans un communiqué.