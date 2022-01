AG de l’ONU: Guterres présente ses cinq priorités pour 2022

vendredi, 21 janvier, 2022 à 20:28

La stratégie 2021-2026 du pôle social au sujet de laquelle ont été lancées des rencontres régionales de concertation et de coordination vise à consolider le processus du développement inclusif et à réaliser la justice spatiale, a indiqué, vendredi à Béni Mellal, la ministre de la Solidarité, de l’insertion sociale et de la famille, Aouatif Hayar.