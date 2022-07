AG de l’ONU: Le Maroc et quatre autres pays font adopter une résolution historique sur le droit d’accès à un environnement sain, propre et durable

vendredi, 29 juillet, 2022 à 10:56

Nations Unies (New York) – L’Assemblée générale des Nations Unies a adopté, jeudi, une résolution historique portée par le Maroc et quatre autres pays, reconnaissant l’accès à un environnement propre, sain et durable comme un droit humain universel.