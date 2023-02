Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif : Atelier de suivi des résultats de la 2ème réunion consultative avec les institutions maqdissies

dimanche, 26 février, 2023 à 21:35

Al Qods – L’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif a organisé, samedi à Al Qods, un atelier de suivi des résultats de la 2ème réunion consultative tenue par l’Agence, le 20 janvier à Rabat, avec des représentants de certaines institutions d’Al Qods oeuvrant dans les domaines social et économique.

Cette réunion a été également une occasion pour finaliser la rédaction du rapport de synthèse que l’agence adoptera dans son programme d’action à Al Qods au titre de l’année 2023.

Le coordinateur des programmes et projets de l’Agence à Al Qods, Ismail Al-Ramli, a rappelé au cours de cette rencontre le contenu du message royal adressé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI aux participants à la Conférence d’Al Qods 2023, tenue le 12 février au Caire, dans lequel le Souverain a affirmé que le souci de défendre Al Qods “ne doit être ni conjoncturel, ni circonstanciel. Il doit, au contraire, s’inscrire dans une logique globale impliquant des initiatives diplomatiques impactantes et des actions de terrain conduites au sein-même de la Ville Sainte”.

Le responsable a souligné également l’importance d’impliquer les habitants d’Al Qods dans le choix de la destination des fonds débloqués pour les programmes et projets, quelle que soit la taille de ces fonds, afin que les donateurs et les bénéficiaires soient rassurés et puissent évaluer leur impact sur les personnes ciblées et leur environnement.

M. Al-Ramli a fait savoir de même que l’agence a approuvé, au début de cette année, un ensemble de projets d’assistance sociale d’un montant de 3,4 millions de dollars, qui seront menés à la lumière des résultats de la 2ème réunion consultative qui s’est tenue à Rabat avec des représentants des institutions d’Al Qods, en présence d’ambassadeurs, de représentants de l’Organisation de la coopération islamique et de la Ligue des États arabes, d’autorités religieuses islamiques et chrétiennes, d’universitaires, de professionnels des médias, d’écrivains et d’artistes.

De leur côté, les représentants des institutions participantes ont salué la Haute sollicitude dont Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al Qods, entoure la Ville sainte et ses habitants, à travers l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, exprimant leur espoir d’intensifier ce travail pour renforcer les acquis et résultats atteints depuis la création de cet établissement il y a 25 ans, dans les domaines sociaux, économiques et humanitaires.

Les participants ont également exprimé leur estime pour l’approche participative adoptée par l’agence, outre le sérieux et l’engagement qui traduisent les paroles en actions, comblant le vide laissé par le manque de financement alloué à Al Qods et ses habitants, notamment avec la suspension des contributions d’un certain nombre de donateurs.