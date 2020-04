Alim Berkani, l’inventeur marocain qui veut pallier la pénurie des masques en Belgique

jeudi, 23 avril, 2020 à 13:07

A mesure que la crise pandémique étend son emprise sur le monde, la noblesse des valeurs humaines unissant les Marocains se manifeste de plus en plus, comme en Turquie, où la communauté marocaine s’est grandement mobilisée, avec un sens élevé du devoir et de la citoyenneté, afin d’aider les Marocains bloqués à l’étranger à cause de la pandémie de coronavirus.