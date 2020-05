Allemagne : vers l’interdiction de la publicité pour le tabac dans la rue

vendredi, 22 mai, 2020 à 9:44

Berlin – L’Allemagne se dirige vers l’interdiction de la publicité pour le tabac dans la rue dans une tentative de faire baisser le taux de fumeurs.

Dans ce sens, un projet de loi a été élaboré par les partis de la coalition gouvernementale après de longues négociations. Le texte, qui sera présenté au parlement vendredi prochain, stipule que les publicités dans l’espace public pour des produits de tabac seront interdites à partir du 1er janvier 2022.

En plus, à partir de l’année prochaine, la distribution gratuite de cigarettes au cours d’évènements ne sera plus autorisée et la publicité au cinéma limitée aux films destinés à un public majeur.

Les cigarettes électroniques seront concernées par ces interdictions à partir de 2024.

“Combinées avec les interdictions existantes”, les nouvelles mesures sont un “moyen efficace de faire baisser le taux de fumeurs” en Allemagne, selon le projet de loi.

Selon Mme Julia Klöckner, ministre allemande de l’Environnement, “limiter les publicités pour le tabac dans la rue et au cinéma s’impose depuis longtemps”.

“Il faut surtout protéger les jeunes, pour que, dans l’idéal, ils ne commencent même pas à fumer”, a-t-elle ajouté dans des déclarations aux journaux locaux.