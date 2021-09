Anniversaire du 11 septembre: Biden assiste à une cérémonie solennelle à Ground Zero

Washington – Le président américain Joe Biden et la première dame Jill Biden ont assisté samedi à une cérémonie organisée à Ground Zero à New York lors de la commémoration du 20ème anniversaire des attentats du 11 septembre 2001.