Antonio Guterres officiellement reconduit pour un second mandat de Secrétaire général de l’ONU

vendredi, 18 juin, 2021 à 14:42

Nations-Unies (New York) – Antonio Guterres, l’actuel Secrétaire général de l’organisation des Nations-Unies, a été reconduit, vendredi par les 193 Etats membres de l’Assemblée générale, pour un second mandat de cinq ans à la tête de cette organisation mondiale dont le siège principal est à New York.