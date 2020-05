Appel aux dons de l’UE: 7,4 milliards d’euros promis pour financer la recherche d’un vaccin contre le coronavirus

lundi, 4 mai, 2020 à 17:57

Bruxelles – La Commission européenne s’est associée à des partenaires mondiaux pour tenir lundi sa visioconférence d’appel aux dons pour une “Réponse mondiale au coronavirus” qui a permis de lever 7,4 milliards d’euros pour financer notamment la recherche d’un vaccin et le développement de traitements contre le virus.

“Aujourd’hui, le monde a fait preuve d’une unité extraordinaire pour le bien commun. Les gouvernements et les organisations de santé mondiales ont uni leurs forces contre le coronavirus. Avec un tel engagement, nous sommes sur la bonne voie pour développer, produire et déployer un vaccin pour tous”, s’est félicitée la présidente de l’exécutif européen, Ursula von der Leyen, à l’issue de cette visioconférence dont l’objectif était de recueillir 7,5 milliards d’euros.

“Ce n’est que le début”, a insisté Mme von der Leyen, soulignant que “nous devons poursuivre nos efforts et être prêts à contribuer davantage” à la réponse mondiale à la pandémie du coronavirus.

Selon la Commission européenne qui a annoncé un engagement de 1,4 milliard d’euros, la visioconférence des donateurs d’aujourd’hui, “n’est que le début d’un marathon mondial de promesses de dons” et d'”un processus de mobilisation de plus de ressources”.

La visioconférence d’appel aux dons de l’UE vient en réponse à l’appel conjoint à l’action lancé par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et des acteurs mondiaux du domaine de la santé en vue de mettre en place “un accès rapide et équitable” à des tests de dépistage, des traitements et des vaccins contre le coronavirus.