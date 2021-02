Appel à la libération des détenus d’opinion et des journalistes en Algérie (organisation)

lundi, 15 février, 2021 à 23:52

Alger- La Ligue Algérienne de Défense des Droits de l’Homme (LADDH) a lancé un appel aux autorités algériennes pour la libération des détenus d’opinion et des journalistes et l’ouverture du champ politique et médiatique.

Dans un communiqué publié sur Facebook, la LADDH a réitéré son “appel à une solution politique globale pacifique, démocratique et négociée”.