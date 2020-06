Après-Covid 19 : L’OMT et la BERD accompagneront la reprise touristique au Maroc

samedi, 27 juin, 2020 à 10:23

Madrid – L’Organisation mondiale du tourisme (OMT), basée à Madrid, et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) s’associent pour soutenir et stimuler la reprise touristique dans plusieurs pays, dont le Maroc.