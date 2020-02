Après l’effondrement des arrivées, le tourisme Thaïlandais fait les braderies et courtise les locaux

vendredi, 28 février, 2020 à 13:03

-Par Driss Hidass-

Bangkok – Le tourisme a été le premier secteur à pâtir de la crise de l’épidémie de Covid-19 dans les pays de l’Asie du Sud-Est. Comme plusieurs pays de la région, la Thaïlande fait face à un effondrement sans précédent de cette activité qui représente une part importante du PIB du pays et, dans le désarroi, les opérateurs sont contraints de faire les braderies et courtiser les touristes locaux dans l’espoir de remplacer les millions de visiteurs chinois qui ont déserté stations balnéaires et sites touristiques.

Depuis début janvier, date à la quelle l’épidémie de Covid-19 a commencé à prendre une dimension mondiale, les statistiques des arrivées ont commencé à baisser avant de piquer du nez depuis début février. La décision de la Chine d’interdire les voyages organisés à l’étranger a porté un coup de massue au tourisme en Thaïlande, dont la Chine est le premier marché émetteur depuis de nombreuses années.

“L’épidémie de COVID-19 a réduit le nombre de touristes chinois de 90 % et le nombre de touristes étrangers a chuté de plus de 60 %”, a déclaré le ministre thaïlandais du Tourisme, Phiphat Ratchakitprakan.

La perte de dizaines de milliers de touristes chinois n’a pas été compensée par les touristes provenant d’autres régions du monde. Les voyageurs européens, américains ou australiens suivent la même tendance, alors que la propagation de l’épidémie prend de l’ampleur en dehors de la Chine.

Après la chute des arrivées des touristes chinois, le secteur du tourisme en Thaïlande annonce un effondrement des arrivées du Japon, troisième pays émetteur, avec des annulations de 80% des voyages de groupes.

Près de 11 millions de touristes chinois (sur un total de 39,8 millions de touristes) ont visité la Thaïlande en 2019. Les vacanciers chinois, dont beaucoup voyagent en groupe, ont dépensé près de 552 milliards de bahts (18 milliards de dollars) en Thaïlande l’année dernière, soit plus du quart du total des recettes du tourisme.

Le gouvernement redoute particulièrement des pertes massives d’emplois et l’entrée en récession de l’économie du pays, déjà chancelante depuis plusieurs mois. La Banque centrale de la Thaïlande estime que les pertes liées à l’épidémie devraient se chiffrer cette année à près de 7 milliards d’euros, soit 1,5 % du PIB du pays.

Ces indicateurs font craindre le pire. Avec une économie dépendante à près de 20% du tourisme qui est aussi le principal pourvoyeur d’emplois, la Thaïlande se met en ordre de bataille pour limiter la casse.

L’Autorité du tourisme de Thaïlande (TAT) a ainsi lancé une campagne pour aider les opérateurs touristiques à compenser la perte subite de la manne des touristes chinois.

La campagne “Iconsiam, Thais Help Thais” comprend des réductions massives sur les vols intérieurs et des rabais de 50 % dans les grands établissements hôteliers.

“L’épidémie de COVID-19 a sévèrement frappé le secteur du tourisme, c’est pourquoi j’appelle les Thaïlandais à dépenser de l’argent, à faire du shopping et à voyager en Thaïlande. Les Thaïlandais doivent aider les Thaïlandais”, a déclaré le ministre du tourisme.

Depuis, les opérateurs ont entrepris de courtiser les touristes locaux en activant l’argument le plus convaincant pour les thaïlandais : le prix. Émergent alors dans les médias et sur les réseaux sociaux des offres inédites avec des prix bradés, tant pour les vols internes que pour les hôtels qui concèdent des rabais allant jusqu’à 60%. De grands centres commerciaux de Bangkok, de véritables temples du shopping pour les touristes, ont même annoncé des soldes jusqu’à 80%.

Alors que la saison estivale est bien compromise, l’Etat veut sauver ce qu’il peut avec l’objectif de faire voyager les Thaïlandais en Thaïlande. Loin de susciter l’engouement, il n’ya pas foule et les résultats se font toujours attendre dans les stations balnéaires du pays qui demeurent trop calmes pour une haute saison.

Bien avant la crise du nouveau Coronavirus, le tourisme a été bel et bien déjà engagé sur une pente raide. La forte hausse inopinée et intrigante de la monnaie locale, le baht, face aux principales devises, dont le dollar et l’euro, a mis à mal la compétitivité du tourisme et du “made in Thaïland”. En effet, un voyage en Thaïlande est devenu jusqu’à 60% plus cher pour les Occidentaux. De l’avis des voyagistes, la destination Thaïlande est devenue aussi onéreuse que les grandes destinations européennes.

Une telle situation n’a pas manqué d’impacter aussi le tourisme interne. Les thaïlandais, dont le pouvoir d’achat a bondi avec un baht surévalué, optent désormais pour les voyages à l’étranger.

De plus, les Thaïlandais ont aussi cédé à la psychose de l’épidémie et beaucoup évitent les aéroports, les voyages en avion, les hôtels et les endroits à grande fréquentation. Décidément, l’ambiance est morne et l’heure n’est plus à la fête dans le pays du sourire.