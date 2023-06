Après trois nuits de violences urbaines, la France ne voit pas le bout du tunnel

vendredi, 30 juin, 2023 à 21:29

L’assassinat d’un jeune homme de 17 ans d’origine maghrébine lors d’un contrôle routier dans la banlieue parisienne et les trois nuits consécutives de violence et d’émeutes qu’il a déclenchées ont relancé le débat sur le maintien de l’ordre en France qui a recours à des méthodes chaotiques, agressives, autoritaires et brutales, souligne, vendredi, le quotidien britannique The Guardian.