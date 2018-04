Arabie Saoudite : Dariya, une merveille au cœur de la péninsule arabe

vendredi, 13 avril, 2018 à 10:55

-(Par Youssef Sadouk)-.

Riyad – Au coeur de la péninsule arabe, la ville de Dariya, créée il y a trois siècles et considérée comme le foyer de l’Etat saoudien moderne et sa première capitale, est devenue aujourd’hui un symbole du patrimoine et de la civilisation saoudienne qui témoigne des différentes étapes historiques traversées par la péninsule arabe.

L’histoire de Dariya, qui se situe à 20 km au nord-ouest de Riyad, à la bordure de la rive Honaifa, où ont vécu les principales tribus de la péninsule arabe, est intimement liée à la vie dans les oasis de la péninsule arabe.

Pour les Saoudiens, Dariya est un symbole national étant donné qu’elle fut la capitale de l’Etat saoudien moderne et ce, jusqu’en 1824.

Même si Riyad a volé la vedette à Dariya en devenant la capitale d’Arabie saoudite, cette ville historique garde toujours son charme et fascine ses visiteurs grâce à son héritage historique, architectural et naturel qui témoigne du génie des Arabes qui ont pu construire et édifier dans des conditions climatiques défavorables.

Dariya regorge de sites et monuments historiques qui font d’elle un patrimoine civilisationnel incontestable dans la région. L’on cite à titre d’exemple le mur d’at-turaif, célère pour ces grands tours et qui entoure le quartier éponyme où plusieurs palais ont été édifiés sous le règne du premier Etat saoudien.

Ce quartier a été inscrit en 2010 sur la liste du patrimoine mondiale de l’Organisation des nations Unies pour les Sciences, l’Education et la Culture (UNESCO).

Et afin d’assurer le développement de ce site historique, l’autorité générale du tourisme et du patrimoine national s’attèle à la mise à niveau de ce quartier à travers un plan qui prévoit des programmes visant la préservation du site via sa réfection et sa réhabilitation. A cet égard, le plan exécutif pour le développement du quartier at-turaif comprend des études et recherches historiques outre des plans architecturaux et urbains qui riment avec l’environnement de cette zone.

Selon l’autorité, le projet vise le développement du quartier et sa mise en valeur en tant que site historique et muséal.

Autre quartier historique de Dariya, “Al Buhairi” qui est un véritable chef d’œuvre architectural et environnemental, et qui constitue un trait d’union entre le passé et le présent, devenu un passage obligé de chaque visiteur du Royaume wahabite désireux de découvrir l’histoire architecturale de ce pays.

Parmi les projets visant le développement de Dariya, l’on cite en outre la création du musée de Dariya dans le quartier d’al-turaif, qui focalisera sur l’aspect politique de cet espace outre un autre musée qui retracera la vie sociale de cette région, avec ses us et coutumes, et les matériaux utilisés à l’époque et d’autres musées militaire et commercialo-monétaire.

Par ailleurs, les autorités en charge de ce site s’appesantissent sur la mise en œuvre d’un projet touristique et culturel qui doit englober le plus grand musée islamique au moyen orient outre une panoplie de projets touristiques visant à mettre en valeur l’identité du portail de cette ville historique et la préservation de son cachet authentique et civilisationnel.