Arabie Saoudite : Lancement des trauvaux de construction d’une immense cité de divertissement près de Riyad

samedi, 28 avril, 2018 à 22:23

La participation du Royaume au 1er Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la Commission Climat du Bassin du Congo et du Fonds bleu pour le Bassin du Congo est un témoignage supplémentaire de l’engagement du Maroc en faveur de l’émergence d’une Afrique qui porte son regard sur l’avenir et façonne son destin.