Argentine: La communauté musulmane célèbre l’Aïd Al-Fitr dans une atmosphère de communion et de fraternité

mardi, 4 juin, 2019 à 23:18

Par Hicham Lakhal

Buenos Aires – Après un mois de jeûne et de bonnes actions pour se rapprocher de Dieu Tout-Puissant, les membres de la communauté musulmane vivant dans la capitale argentine, Buenos Aires, étaient nombreux à converger, tôt mardi, vers la mosquée Roi Fahd bin Abdulaziz pour effectuer la prière de l’Aïd Al-Fitr dans une atmosphère marquée de communion, de fraternité, de tolérance et de solidarité.

En ces grandes occasions, où les différences, les nationalités et les ethnies disparaissent, les membres de la communauté musulmane reflètent une belle image de fraternité et d’amour et recréent une atmosphère festive proche de celle qu’ils avaient connue dans leurs pays d’origine.

Soucieux de préserver leurs us et coutumes en dépit de l’éloignement de leur pays d’origine, les membres de la communauté marocaine installés dans le pays des Gauchos se font un point d’honneur de porter leurs habits traditionnels pour célébrer l’Aïd Al-Fitr à la mosquée.

Ils profitent ainsi de l’avènement de cette fête religieuse pour accompagner leurs enfants à la mosquée pour y accomplir la prière et s’abreuver des belles valeurs portées par l’Islam, dont la solidarité et les liens de fraternité.

En cette occasion, les membres de la communauté marocaine résidant en Argentine ont exprimé, dans des déclarations à la MAP, l’espoir que la paix et la sécurité règnent dans tous les pays musulmans et que de tels événements apportent aux Marocains bien-être, prospérité et progrès.

Tout en priant Allah d’accepter leur jeûne, leurs prières et leurs bonnes actions, et implorant le Tout-Puissant de renouveler pareille occasion bénie pour la oumma arabe et islamique tout entière dans les bienfaits et la bénédiction, les membres de la communauté marocaine ont saisi cette occasion pour exprimer leurs sincères félicitations et leurs meilleurs voeux de santé et de bonheur à SM le Roi Mohammed VI.

Dans son prêche de l’Aïd, le prédicateur de la mosquée, relevant du Centre culturel islamique Roi Fahd bin Abdulaziz de Buenos Aires, l’un des plus grands centres islamiques d’Amérique latine, a souligné que la oumma islamique puise ses droits et ses devoirs du Saint Coran et de la Sunna.

Ces droits conférés par le Divin sont miséricorde et justice, a-t-il indiqué, en relevant que parmi le droit d’Allah sur Ses serviteurs est de L’adorer sans rien Lui associer, conformément à la Sourate “Nous t’avons fait descendre le Livre en toute vérité. Adore donc Allah en Lui vouant un culte exclusif”.

Le prédicateur a aussi évoqué les droits des parents et la nécessité de faire montre de bonté envers eux, conformément à la Sourate “Et ton Seigneur a décrété: N’adorez que Lui; et (marquez) de la bonté envers les père et mère: si l’un d’eux ou tous deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis point: +Fi !+ et ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses”.

Il a également imploré le Tout-Puissant d’unifier les rangs de la Oumma islamique et de faire régner la paix et la sécurité dans les pays musulmans, soulignant que l’Aïd al-Fitr est un jour de joie, de louange et de gratitude de Dieu pour ses bénédictions.