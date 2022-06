Armes à feu aux Etats-Unis: Comment stopper l’hécatombe ?

samedi, 4 juin, 2022 à 17:18

La légalisation du cannabis thérapeutique au Maroc va permettre de créer un écosystème sain, pérenne et structurant, pour un développement socio-économique et humain du pays, a affirmé, samedi, le Dr Jaâfar Heikel, Professeur de médecine et d’épidémiologie.